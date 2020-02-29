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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر واجمل فنانة لبنانية تباغت الجميع وترعب الشرطة الفرنسية بعد اقدامها على الانتحار والقاء نفسها من على الشرفة الى الشارع ( الاسم + الصورة + فيديو مرعب )

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