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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة القطرية تباغت الرئيس هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي بخبر كارثي ومزلزل هز كل اركان الشرعية وجعل ابو علي الحاكم يطير فرحا

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