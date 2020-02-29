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صنعاء - ياسمين الخيامي - قائد القوات السعودية في الجنوب مجاهد العتيبي يقرع طبول الحرب ويدق ساعة الصفر ويحرك قوة سعودية جبارة الى هذه المحافظة ( 3 صور للسلاح السعودي الفتاك )

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