الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الانقلابية في محافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الطائرة الحوثية المسيرة أثناء تحليقها في سماء مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وتعد الطائرة الثالثة التي تم إسقاطها خلال أيام في المحافظة.

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