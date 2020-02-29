البيض: خطوات الحوثي الأخيرة تسير بصلافة وتحدي للقرارات الأممية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح نجل الرئيس الجنوبي الأسبق علي سالم البيض ، إن خطة اكتمال طوق الشر الحوثية -الجوف مأرب بيحان مكيراس ثرة تسير بصلافة وتحدي للقرارات الأممية. وقال هاني علي سالم البيض في تغريدة له على "تويتر خطة اكتمال طوق الشر الحوثية -الجوف مأرب بيحان مكيراس ثر تبدو تسير بصلافة وتحدي للقرارات الأممية. وأشار البيض إلى أنها وفي ظل سبات ورخاوة جيش الشرعية المتخم وقواها الملتبسة والتي يشتبه إنها تمثل عامل مساعد لتمدد جماعة أنصار الله ومليشياته. وأردف بالقول" من يتحمل غداً مسؤولية هذه الخيانات والضعف والعبث بمصير الأمة.

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