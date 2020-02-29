شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يخوض معارك عنيفة بنهم وسط انهيار وخسائر لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المركز الإعلام للقوات المسلحة أن أبطال الجيش الوطني يخوضون معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانيا بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز إن المعارك تجري وسط انهيار في صفوف المليشيات الحوثية وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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