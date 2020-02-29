شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الانتقالي تصادر وثائق صحفيين بعدن ونقابة الصحفيين تدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الحزام الامني المدعوم إماراتيًا بحق الصحفيين، وإجبارهم على مغاردة مدينة عدن.

وقالت النقابة، في بيان مقتضب، ان قوات موالية للإمارات في عدن، أجبرت صحفيين على مغادرة العاصمة المؤقتة عدن، وحملت السلطات المعنية بعدن كامل المسؤولية.

واضافت إنها تلقت بلاغات من عدد من الصحفيين الموظفين في المؤسسات والمرافق الإعلامية التابعة للدولة الذين كانوا يتابعون مرتباتهم في عدن يفيدون فيها تعرضهم للمضايقات والإجبار على مغادرة المدينة إضافة إلى مصادرة بطاقاتهم في إحدى النقاط الأمنية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز (شمال عدن) التابعة للحزام الأمني.

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وطالبت النقابة في بيانها، إيقاف هذه التصرفات وتسليم بطائق الصحفيين ووثائقهم إلى مقر النقابة بعدن، وجددت النقابة رفضها لثقافة الكراهية والتحريض ضد الصحفيين والمدنيين.

وكانت النقابة قد اتهمت نهاية العام الماضي، نائب ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، هاني بن بريك، بالتحريض بشكل خطير ضد صحفيين في مدينة عدن، واتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن.

ويأتي هذا التصعيد ضد الصحفيين في الوقت الذي عاودت فيه قوات الحزام المدعومة من أبوظبي مجددا، حملات ترحيل قسرية للعشرات من أبناء المحافظات الشمالية من محافظات جنوبية، في إجراء وصف بـ"العنصري"، وسط مطالبات بإيقاف مثل هذه الحملات.