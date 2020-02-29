شكرا لبحثكم عن خبر أنباء بتعيين وزيراً للدفاع بدلاً عن «المقدشي» (الاسم الصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تناقلت اليوم مواقع اخبارية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ، نبأ بتعيين وزير جديد لوزارة الدفاع بدلا عن الفريق الركن محمد المقدشي، خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء تناقل هذا النبأ على خلفية تعلق لرئيس قطاع التلفزيون اليمني التابع للحكومة الشرعية، جميل عز الدين، على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، يوم أمس، والذي قضى بتعيين الفريق صغير عزيز قائد العمليات المشتركة رئيسا لهيئة الأركان العامة.

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وقال رئيس قطاع التلفزيون "جميل عز الدين" في تغريدة نشرها على حسابه في "توتر" :"الفريق صغير عزيز رئيسا للأركان وقائدا للعمليات المشتركة وقريبا سيكون وزيرا للدفاع .وهو من سفيان وقاتل الحوثي منذ البداية وإن شاء الله يحقق تغيير في الميدان خاصة والتحالف يثق فيه".

وأضاف: "وليس إصلاحيا ، مؤتمري معتق مش بعدين تقولوا هو من جماعة المرشد أو سلالي".

واعتبر عز الدين أن هذا القرار سيغير المعادلة في اليمن