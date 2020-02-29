شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: انهيار غير مسبوق للحوثي بعد واقعة محزنة أربكت جميع صفوفهم في الغيل .. وهذه كانت نهاية قائدهم قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة وغير مسبوقة تدور في الأثناء بمديرية الغيل يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تواصل حرق وسحق مجاميع ميلشيا الحوثي المتمردة التي تهاجم من عدة جهات وبنسقات قتال تتجاوز الـ 14. وذكرت المصادر أن الميلشيا الحوثية تنكسر وتنهار على مشارف الغيل نتيجة الخسائر الفادحة التي لحقت بها خلال الــ 12 الساعة الماضية من المواجهات العنيفة. وبحسب المصادر أن القوات الحكومية تنفذ عمليات نوعية كمائن واستدراجات لمجاميع ميلشيا الحوثية يتم خلالها استنزافها بشكل كبير. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن القيادي الحوثي الأول في الجبهة المدعو خالد الأعور الشريف لقي مصرعه خلال المواجهات بمديرية الغيل .

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