قيادي حوثي بارز بقبضة الجيش الوطني في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني من أسر قيادي حوثي بارز، في جبهة الجوف، شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية، إن القيادي الحوثي أبو محمد القاسمي، وقع في أسر القوات الحكومية، في جبهة الغيل، بمحافظة الجوف، بعد أن أصيب بجراح متفاوتة.
وبحسب المصادر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا صعدت من عملياتها العسكرية، في مختلف جبهات القتال، وتكبدها خسائر بشرية فادحة بينها قيادات بارزة.
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