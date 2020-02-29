شكرا لبحثكم عن خبر ورد للتو : اخر جديد معارك الجوف المشتعلة .. وأحدث حصيلة أولية للقتلى والجرحى .. ولمن الغلبة حتى الان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتواصل المعارك في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن بصورة اعنف حيث تشهد الجبهة استخدام مكثف للسلاح المتوسط والثقيل، ولقي عدد من الحوثيين بينهم قيادي مصرعهم، اليوم السبت، في معارك عنيفة تدور بمديرية الغيل بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية، إن قائد الخلايا النائمة لميليشيا الحوثي في قرية الغيل، المدعو" خالد بن لعور الشريف" قتل مع عدد من عناصره في المعارك التي تدور في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "الشريف" قتل مع عدد من عناصره جنوب قرية الحمراء بالغيل.. مشيرة إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل ملاحقة ما تبقى من عناصر الميليشيا، وأن المعارك مستمرة وبشكل عنيف.

وقالت، إن قوات الجيش الوطني نصبت كمين لتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي جنوب مديرية الغيل وأوقعت العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، وإعطاب أطقم عسكرية.

Advertisements

في السياق، قال أركان حرب المنطقة العسكرية السادسة العميد مجاهد الغليسي، إن القوات المسلحة تخوض حاليا معركة مصيريه هدفها تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثي، لافتاً إلى أن المعارك في أشدها في أكثر من جبهة لاسيما جبهة الغيل والمتون بالجوف.

وأضاف في تصريح لموقع الجيش"سبتمبر نت" أن إستراتيجية معركة القوات المسلحة ضد المليشيا تحولت من الدفاع إلى الهجوم لاستكمال ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة.

وأوضح، أن معركة تحرير ما تبقى من مديريه المتون تكتسب أهميه بالغة كونها تعد للمليشيا الخط الاستراتيجي لإمدادهم إضافة الى ارتباطها بمحافظات أخرى..

لافتاً إلى أن هذه الجبهة اليوم أصبحت مسرح عمليات تقدم قوات الجيش وتحقق الانتصارات وتكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ومنذ أكثر من شهر، تدور معارك شرسة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة