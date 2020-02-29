عاجل بعيدا عن الاشاعات .. محمد العرب يحسم الجدل و ينشر فيديو يأكد حقيقة الطرف المسيطر الأن على " الغيل ".. تفاصيل عاجلة من قلب المعركة

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يزيد بن سلمان - شبوة - البطل مراسل الحزم @malarab1 يكذب إعلام الحوثي وينشر مباشر من جبهة الغيل الجوف ستظل صامدة كصود جبالها رغم أنوف المتخاذلين والباياعين من الشرعيه البطل مراسل الحزم @malarab1 يكذب إعلام الحوثي وينشر مباشر من جبهة الغيل

الجوف ستظل صامدة كصود جبالها رغم أنوف المتخاذلين والباياعين من الشرعيه pic.twitter.com/WX1uFPxmIo — أخبار نهم وصنعاء الجيش الوطني (@ezalsh12) February 29, 2020

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