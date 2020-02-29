شكرا لبحثكم عن خبر عاجل مصادر ميدانية تكشف تفاصيل مغايرة لما يشاع عن معركة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - معارك عنيفة تشهدها جبال الغيل إحدى أهم الجبهات التي تحاول مليشيا الحوثي السيطرة عليها باعتبارها الحاضنة الفكرية للمليشيا.

على مدى خمسة أيام ومليشيا الحوثي الذراع الإيرانية حشدت كافة إمكانياتها وقواتها البشرية وشنت هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع الحكومية، فيما خسرت العشرات من عناصرها.

بحسب مصادر مطلعة، إن المواجهات تدور في أطراف سوق الغيل، متوقعة سقوط ما تبقى من مواقع للمليشيا خلال ساعات.

وأمس الجمعة تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة في مدينة الحزم، فيما حلقت طائرات أخرى على جبهات متعددة، ولم تتمكن قوات الجيش من إسقاطها، بحسب مصادر عسكرية.

وشنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت آليات عسكرية وتعزيزات حققت إصابات دقيقة.

Advertisements

وجبهة الغيل جنوب الجوف يحدها جنوباً مديرية نهم محافظة صنعاء، ومديرية مجزر بمحافظة مأرب، والجبهة تقع في الحد بين المديريات الثلاث.

كما تدور معارك متفرقة في جبهات مديرية المصلوب والساقية جنوب غرب الجوف، ويحدها جنوباً مديرية أرحب محافظة صنعاء، وجبهة العقبة والتي تقع شمال الحزم في الحد الفاصل بين مديريتي خب الشعف ومديرية الحزم.

وفي مديرية الصفراء قالت المصادر إن معارك عنيفة تخوضها قوات الجيش وسط تقدم محدود في عدد من المواقع.

وبحسب مصادر متعددة، فإن الشرعية تسيطر على الحزم والمصلوب والغيل والخلق ومناطق في خب والشعف وبعض المتون، بينما تسيطر المليشيا على المطمة والزاهر والحميدات وبرط رجوزه وبرط العنان وبرط المراشي وأغلب المتون وبعض المناطق من خب والشعف.

أما المناطق الصحراوية فبحسب المصادر تخضع لسيطرة الجيش وهي تمثل 70% من مساحة الجوف أو أكثر.