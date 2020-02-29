مجلس المقاومة الجنوبية يصدر بيان هام بشأن أحداث ميناء الزيت في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

أصدر مجلس المقاومة الجنوبية، مساء اليوم السبت، بياناً هاماً بشأن إيقاف ضخ شحنة مشتقات نفطية طابعة لرجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد صالح العيسي في ميناء الزيت بعدن .



وأكد البيان أن تحرك المقاومة جاء بهدف كسر الاحتكار للمشتقات النفطية من قبل بعض المتنفذين .. مشيراً إلى إستمرار المعاناة بسبب تردي الأوضاع على كل المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية وغيرها بسبب استمرار مراكز الفساد في حكومة الشرعيه من ممارسة فسادها دون أن تجد من يردعها أو يضع لها حد .

وأوضح البيان أن احتكار بيع وشراء المشتقات النفطية إلا جانب واحد من جوانب الفساد المنتشر في كل مؤسسات الدولة، وقال "وبحكم الاهمية الكبيره التي يحتلها هذا الجانب في حياة المواطنين كونه مصدر الطاقه الذي به تعمل المصانع والورش ويحرك وسائل المواصلات ومحطات الطاقة الكهربائية ،فقد كان لزاما على قوى المقاومة الجنوبية أن تتحرك لوضع حد لهذا الاستهتار الغير عابى بما يعانيه الشعب الجنوبي من جراء الاحتكار الغير مبرر فيه لبيع وشراء المشتقات النفطية من قبل حفنة من فاقدي الضمير والإنسانية الذين جعلوا اطماعهم الشخصية تطغي على كل المصالح الأخرى بما فيها مصالح الشعب" .

واضاف "لذا تم التوجه صبيحة هذا اليوم الموافق 29/2/2020 إلى ميناء الزيت الكائن في مديرية البريقه بقيادة رئيس مجلس المقاومة الجنوبية -عدن القائد عبدالناصر بعوه (ابوهمام) لوقف العبث الحاصل في احتكار المشتقات النفطية وذلك بعد عدة بيانات كان قد صدرها المجلس من قبل والتي لم تجد أذان صاغية عند صناع القرار ، اضافه إلى النزول الذي قام به رئيس المجلس إلى ميناء الزيت من سابق لهذا الغرض وكذلك الوقفه التي قام به مجموعه من ابناء مديرية البريقة أمام بوابه ميناء الزيت يوم الخميس الفائت" .

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واشار البيان إلى قيام المتنفذين ومافيا الفساد في مجال المشتقات النفطية وآخرها منع السفينة التجارية" فريد مارج، التابعه "لشركة فامبا" للخدمات النفطية من تفريغ حمولتها في ميناء الزيت بعد أن كانت قد افرغت جزء من حمولتها بحجة عدم استيفاءها لبعض الإجراءات المطلوبه علماً أن هذه السفينه كانت قد تحصلت على تصريح من قبل قيادة التحالف العربي التي كانت حريصة على توفير الوقود للحاجة الماسة له عند المواطنين .

ولفت إلى أن تلك الجهات المتنفذه المعطلة إستمرت في عدم السماح لتلك الباخرة حتى بعد أن استوفت كل الإجراءات المطلوبه منها وهذا الأمر أكدها رسالة نائب وزير النقل الأخ ناصر أحمد شريف الصادره في تاريخ 27 / 2/ 2020م ،التي أشارت الى أن تلك السفينه قد استوفت كل الإجراءات المطلوبه منها لذا وجب السماح لها بدخول الميناء وتفريغ حمولتها .

وجاء في البيان "وبناء عليه فقد اتخذت قيادة المقاومة في مجلس عدن الإجراءات التالية :

1- إيقاف عمليه تفريغ الوقود للسفن التابعه للمتنفذين حتى يتم الاتفاق على آليه صحيحة شفافه خاليه من الفساد.

2- الاتفاق على السماح لكل المستثمرين الجنوبين من الدخول في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية دون استثناء وأصلاح اي عراقيل تحال دون الاستمرار والتعامل.

3- الالتزام في تسليم شحنة النفط المخصصه لمحطات الكهرباء والتي لم تصل بعد بالرغم من حاجه محطات الكهرباء لها في الوقت الحالي كون المناقصة التي يقال أنها رست على شركه العيسي كانت قد تمت منذ فترة زمنيه ولم تصل لليوم.

4- لأجل ارساء شراكة عمل حقيقيه تضمن عدم تكرار الاستئثار واحتكار المشتقات النفطيه فإن المقاومة ترى ضرورة ترشيح كوادر جنوبية مؤهله علمياً وعملياً من قبلها حتى تكون ضامن للتنفيذ.

وطال البيان في الختام من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادى ورئيس مجلس الوزراء وقيادة التحالف العربي العمل على وقف العبث والاحتكار الحاصل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية الذي وصل إلى مستوى لايمكن السكوت عنه وان يتوقف هذا العبث الممنهج الذي استمر اكثر من عقد من الزمن .. مؤكداً إلى أن مجلس المقاومة ومن منطلق المسؤولية الملقاه على عاتقه تجاه شعبه وأسر الشهداء سيعمل مع الشرفاء وكافة الجهات للعمل على أيقاف العبث وإحلال نظام يكفل للجميع الحق بالمنافسة الخاضعة للشفافيه والقوانين والنظم النافذه في البلاد