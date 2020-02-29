شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العولقي : أكثر من 850 سياسي وحقوقي وصحفي شمالي يقيمون مع عوائلهم في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 عدن - الخليج 365 أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، أن هناك أكثر من 850 سياسي وحقوقي وصحفي ينتمون إلى محافظات الشمال يقيمون وعوائلهم حالياً في عدن .

وأوضح في تغريدة له بتويتر، ان هؤلاء وصلوا إلى عدن بعد هروبهم من الملاحقات والاعتقالات والتعذيب في تعز وإب وصنعاء ومدن شمالية أخرى. Advertisements واضاف "رغم حملات التضليل الإعلامي الرسمي والحزبي يُحسب للمجلس الإنتقالي الجنوبي تعزيز حرية الرأي والتعبير في عدن" . وجاءت تغريدة العولقي عقب مزاعم تداولتها صفحات تابعة لحزب الإصلاح تتحدث عن عمليات ترحيل جديدة تقوم بها قوات تابعة للمجلس الإنتقالي في عدن وتستهدف ابناء المحافظات الشمالية .

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