سالم صالح يطالب بحل أزمة اليمن من خلال القبول بثلاثة أقاليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

عدن - الخليج 365

طالب وزير خارجية الجنوب السابق، ومستشار الرئيس هادي حاليا، السياسي الجنوبي، سالم صالح، بحل أزمة اليمن من خلال القبول بثلاثة أقاليم يعقبها إستفتاء .



وأوضح سالم صالح، أن الأقاليم يجب ان تكون اقليم الجنوب كما كان قبل العام 1990، واقليم الوسط واقليم الشمال في صنعاء وبعدها يجرى إستفتاء .. داعياً إلى ضرورة إيقاف الحرب سريعاً .

وبارك سالم صالح اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الـ 5 من شهر نوفمبر الماضي في الرياض برعاية سعودية .. متمنياً نجاح الاتفاق .

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وسرد سالم صالح، أدق تفاصيل ذاكرته السياسية بخصوص دخول الجنوب بالوحدة الاندماجية مع الشمال عام 1990م، وغيرها من القضايا منذ الاستقلال الوطني في 67م حتى 90م، وذلك خلال ظهوره وإستضافته في أولى حلقات برنامج "منصة حوار" الذي يقدمه الإعلامي ياسر فيصل عبدالله على شاشة قناة الإمارات كل يوم جمعة الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة عدن .

وأشار بحسب ما رصده موقع عدن برس، إلى معارضة علي عبدالله صالح للوحدة الكونفيدرالية بين الجنوب والشمال آنذاك، وبالتالي اتفاق علي سالم البيض وعلي عبدالله صالح على الدخول في وحدة اندماجية.

وقال سالم صالح، إن 13 يناير تعتبر مأساة وضربة موجعة للجميع وضحاياها من القيادات والشعب، وإنه بالتصالح والتسامح وانطلاق الحراك الجنوبي السلمي انطويت صفحة الصراع وتم فتح صفحة جديدة، وأضاف: أنه لا أحد يستطيع نكران التواصل بين الجنوب والشمال في النضال ضد الاستعمار في الجنوب والإمامة في الشمال.

وأشاد بمواقف دولة الإمارات في إطار التحالف العربي في حرب 2015م وتحرير الكثير من المناطق والمدن بينها العاصمة عدن من جماعة الحوثي .. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إيقاف الحرب التي دمرت كل شيء، وعبر عن موقفه من المجلس الانتقالي الجنوبي في 7 نقاط مكتوبة قدمها لقيادة المجلس الانتقالي بينها الاعتراف بالرئيس عبدربه منصور هادي للتعامل مع العديد من القضايا الراهنة والمستقبلية.