شاهد .. الجيش الوطني يدك مواقع الميليشيات في نهم شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

صنعاء - الخليج 365

قصفت قوات الجيش الوطني، مواقع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء .



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش الوطني مسنوداً بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، خاص معارك مستمرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد اليوم السبت، أن هناك "انهيارا" في صفوف ميليشيات الحوثي.

وقال المركز في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر" إن جنود الجيش الوطني اليمني "يخوضون معارك مستمرة ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، وسط انهيار في صفوف الميليشيات وخسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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كما تخوض قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة جبهات بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في وقت سابق، إن الجنود اليمنيين "هاجموا مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهات الصفراء والمحزمات جنوبي غرب محافظة الجوف، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات".

وأفاد المركز في بيان، أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت عربات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.