شاهد.. تجددت الاشتباكات في جبهة شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 اياد الهمامي تجددت الاشتباكات في جبهات شمال غرب الضالع بعد هدوء حذر خلفت قتلى وجرحى في صفوف مليشيا النذراع الإيرانية التي دفعت تعزيزات جديدة.*

واشتعلت مواجهات عنيفة في جبهات شمال غرب الضالع بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية وتركزت في غرب الفاخر ومرخزة وصبيرة وبتار . وكشف مصدر عسكري ميداني في جبهة بتار غرب حجر قال أن "مواجهات اندلعت في جبهات ومواقع مختلفة شمال غرب الضالع وسقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات الكهنوتية " Advertisements وتبادل الطرفان خلال المواجهات القصف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعد محاولات فاشلة للمليشيات الحوثية في التسلل الى مواقع القوات الجنوبية. ووفقا للمصدر تشهد جبهات شمال الضالع مواجهات متقعطة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط أنباء تتحدث عن وصول تعزيزات كبيرة للمليشيات الحوثية مكونة من عدد من الأطقم محملة بالأفراد إلى عدة جبهات منها بتار وصبيرة شمال غرب الضالع

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