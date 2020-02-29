شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 29 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :

بالوثيقة.. المليشيا تمنع إحضار العازفين خلال المناسبات بحجة https://www.elyamnelaraby.com/463034/ عدن .. مدير اشغال البريقة يتفقد سير العمل في كورنيش كود النمر https://www.elyamnelaraby.com/463032/ عدن .. تدشين ورشة عمل تحليلية للتصنيف المرحلي للأمن الغذائي https://www.elyamnelaraby.com/463038/ ايرادات جمارك وادي حضرموت ترتفع إلى أكثر من 43 مليار للعام 2019 https://www.elyamnelaraby.com/463041/ الفلكي الشوافي يكشف عن حدوث ظاهرة فلكية الأحد https://www.elyamnelaraby.com/463048/ صنعاء تسجل إصابة مسؤول دولي بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/463051/ الميسري والجبواني يحاولان عرقلة باخرة منافسة للعيسي والمقاومة الجنوبية تتدخل https://www.elyamnelaraby.com/463055/ جرائم الحوثي تحول حياة أهالي الدريهمي بالحديدة إلى جحيم https://www.elyamnelaraby.com/463057/ اختطاف سادس لمدير أحد مستشفيات البيضاء من قبل الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/463060/ قيادي في النخبة يكشف عن رصد مخطط إخواني لإجتياح عدن https://www.elyamnelaraby.com/463069/ تدهور الحالة الصحية لرئيس جامعة العلوم المُختطف لدى الحوثيين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/463073/ مركز أبحاث أمريكي: القاعدة تقاتل مع القوات اليمنية وتعز ومأرب وكر الشبكات https://www.elyamnelaraby.com/463076 مرحلة التعمير.. جملة من المشاريع تنفذها السلطة المحلية بحضرموت بقيادة البحسني في عدد من المديريات https://www.elyamnelaraby.com/463079/ الإنتقالي يناقش مع وزير خارجية السويد تمثيل المرأة الجنوبية في أي مفاوضات للسلام https://www.elyamnelaraby.com/463082 بالصور.. الآلاف من أبناء صبر يعلنون استعدادهم التام لدعم الجيش لاستكمال تحرير تعز https://www.elyamnelaraby.com/463087 رسمياً .. الشرعية تكشف حقيقة إسقاط مركز مديرية الغيل في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/463090/ بماذا وجه بن عزيز في إجتماع قيادة العمليات المشتركة ؟ https://www.elyamnelaraby.com/463091 المهرة .. مكتب الصحة ينفي وجود أي إصابة بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/463095 مليشيا الحوثي توقف تعليم القرآن في عدد من مدارس التحفيظ في إب https://www.elyamnelaraby.com/463097/ شاهد .. المقاومة الجنوبية توقف ضخ المشتقات النفطية للعيسي في مصافي عدن https://www.elyamnelaraby.com/463101/ ذمار.. الحوثيون يستغلون التهدئة لتجنيد الشباب والأطفال بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/463102/ قائد عسكري: استراتيجية القوات الحكومية تحولت من الدفاع إلى الهجوم بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/463106/

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