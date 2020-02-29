ُالجوف.. إحباط محاولة تسلل حوثية بالغيل يُكلفها مزيداً من الخسائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الجوف - الخليج 365

تخوض القوات الحكومية مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية معارك مستمرة ضد المليشيات الإنقلابية في كافة جبهات محافظة الجوف وسط خسائر بشرية في صفوف المليشيات.



وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة تسلل لمجاميع حوثية إلى عدد من المواقع القريبة من خطوط التماس في جبهة الغيل غربي المحافظة ويجري التعامل معها بحزم وقوة من قبل أبطال الجيش مسنودين بطيران تحالف دعم الشرعية وأبناء الجوف الأحرار.

Advertisements

وأفاد المصدر ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت، اليوم، طقمين قتاليين للمليشيات الانقلابية في جبهة الغيل ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأكد المصدر أن قوات الجيش لاتزال ثابتة في مواقعها وبكامل جاهزيتها في كافة المواقع القتالية في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف.

. مضيفا بأن المليشيات الانقلابية تلقت ضربات موجعة وتكبدت خسائر بشرية فادحة في جبهة حام وجبهة المصلوب.