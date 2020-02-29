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عدن - ياسمين التهامي - ايران تصدم العالم وتبتكر حيلة جديدة للتخلص من المصابين بفيروس كورونا ..شاهد اول فيديو

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عدن - ياسمين التهامي - ايران تصدم العالم وتبتكر حيلة جديدة للتخلص من المصابين بفيروس كورونا ..شاهد اول فيديو أظهر مقطع فيديو مسرب الكارثة التى ترتكبها السلطات الإيرانية في تعاملها مع ضحايا فيروس كورونا. ووثق أحد المتواجدين في إيران قوات الأمن الإيرانية وهى تدفن ضحايا فيروس كورونا بالقرب من منازل المدنيين، معرضين حياة الأبرياء من المدنين للخطر. يذكر أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا تزايدت في إيران خلال الأيام الماضية..







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