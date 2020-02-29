شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سعوديون يتحرشون في فتيات ويثيرون موجة غضب عارمة في مواقع التواصل.. لو قوي طالع في الكاميرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن سعوديون، هاشتاج حمل وسم #متحرشين_لو_برستيج ، بعد توثيق فتيات سعوديات، لحظة تجمع شبان حولهن عند أحد المراكز التجارية بجدة.

وقالت الفتاة التي كانت تقوم بتصوير المقطع لأحد الشباب: ” لو قوي طالع في الكاميرا”. فيما لم يظهر وجود أي تحرش من قبل الشباب بحسب المقطع الموثق.

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البـّدر@A_Sultain #متحرشين_لو_برستيج ما اشوف اي متحرشين بالموضوع

الي صاير ب اختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال

واتمنى من احد الشباب رفع قضيه تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي ! https://twitter.com/A_Sultain/status/1233416601803902977 ٦٨٥ https://twitter.com/A_Sultain/status/1233416601803902977 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/A_Sultain/status/1233416601803902977

وتباينت تعليقات المغردين على الفيديو فالبعض وجه الاتهام للشباب بالتحرش ومخالفة الذوق العام، فيما رأى البعض الآخر أن البنات هم من قاموا بمطاردة الشباب وتصويرهم وتحديهم بأن ينظروا للجوال.

#متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 "> @toha9091 #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 /photo/1 #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 /photo/1 #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 /photo/1 #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 /photo/1 ٤٠ #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT Advertisements — ♀ (@toha9091) February 29, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020

#متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري👌

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس



البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. pic.twitter.com/WiDPiOWx46 — ‏𝚂𝙰𝙻𝙼𝙰𝙽 💙 (@5rBoOo6e) February 29, 2020 "> ‏???????????????????????? @5rBoOo6e #متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. #متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري👌

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس



البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. pic.twitter.com/WiDPiOWx46 — ‏𝚂𝙰𝙻𝙼𝙰𝙽 💙 (@5rBoOo6e) February 29, 2020 ١٠٨ #متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري👌

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس



البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. pic.twitter.com/WiDPiOWx46 — ‏𝚂𝙰𝙻𝙼𝙰𝙽 💙 (@5rBoOo6e) February 29, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر #متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري👌

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس



البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. pic.twitter.com/WiDPiOWx46 — ‏𝚂𝙰𝙻𝙼𝙰𝙽 💙 (@5rBoOo6e) February 29, 2020

وقال أحد المغردين : “ما أشوف أي متحرشين بالموضوع اللي صاير باختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال .. وأتمنى من أحد الشباب رفع قضية تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي !” وقال آخر: ” إذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الأماكن العامة إلا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين ”.