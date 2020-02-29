شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل بشعة لعريس جزائري بولاية سطيف.. لحم وليمة الزفاف استعمل في مأتمه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت جريمة قتل بشعة في منطقة “الزراية” بـ” بيضاء برج” أحد بلديات ولاية سطيف الجزائرية، بعد إقدام مجهول على إطلاق النار على المجني عليه ليل الجمعة .

وبحسب التفاصيل، فقد باغت القاتل المجنيّ عيه في الظلام الدامس، بالقرب من منزله، وأرداه قتيلا بطلقة نار من الخلف.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وكان الضحية يحضر لحفل زفافه الأسبوع المقبل، وقد اقتنى كل المستلزمات، بما فيها لحم الوليمة، لكنها استعملت في مأتمه. وفق ”النهار اون لاين

وقد عثر على الضحية جثة هامدة، في حين، لم تتضح أسباب الجريمة، فيما رجّح السكان المحليون أن يكون الجاني لصاً حاول سرقة الماشية، أو سيارة الضحية لكنّه تفاجأ بخروج الضحية من منزله.

ولاذ الجاني بالفرار، بعد أن ترك السلاح الناري، قرب مسرح الجريمة .