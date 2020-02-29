شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يمني أسرته مقيمة في السعودية ..يتعرض لمحاولة " اغتصاب " من قبل ذئاب بشرية سعودية الجنسية !! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 10:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
قام مجموعة من الوحوش البشرية السعودية ب حي غليل في مدينة جدة بمحاولة اغتصاب طفل يمني مقيم يدعى محمد عبدالله وهيب.
وقال أهالي وذوي الطفل ان المعتدين سعوديين من ال ابو شجارة قاموا بتعذيب الطفل عقب فشل محاولة اغتصابه وطلبوا منه اعترافات انه هو المعتدي وهو من حاول الاغتصاب ثم رموا به في الشارع العام.
ولقيت الحادثة استنكار وأدانه واسعه من المقيمين اليمنيين الذي طالبوا مناشدين ولي العهد السعودي ووزارة الداخلية بالعدالة والتحقيق في القضية ومعاقبة المجرمين ومعالجة الضحية وتعويضه عما تعرض له.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يمني أسرته مقيمة في السعودية ..يتعرض لمحاولة " اغتصاب " من قبل ذئاب بشرية سعودية الجنسية !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.