شكرا لقرائتكم خبر عن طفل يمني أسرته مقيمة في السعودية ..يتعرض لمحاولة " اغتصاب " من قبل ذئاب بشرية سعودية الجنسية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 10:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قام مجموعة من الوحوش البشرية السعودية ب حي غليل في مدينة جدة بمحاولة اغتصاب طفل يمني مقيم يدعى محمد عبدالله وهيب.

وقال أهالي وذوي الطفل ان المعتدين سعوديين من ال ابو شجارة قاموا بتعذيب الطفل عقب فشل محاولة اغتصابه وطلبوا منه اعترافات انه هو المعتدي وهو من حاول الاغتصاب ثم رموا به في الشارع العام.

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ولقيت الحادثة استنكار وأدانه واسعه من المقيمين اليمنيين الذي طالبوا مناشدين ولي العهد السعودي ووزارة الداخلية بالعدالة والتحقيق في القضية ومعاقبة المجرمين ومعالجة الضحية وتعويضه عما تعرض له.