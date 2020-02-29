شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الامساك وكسل حركة الامعاء ب علاج بسيط وسهل للغاية .. ومجاننا ..وفي خطوتين ..وخلال 10 ثواني فقط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 10:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
يعاني العديد من الأشخاص من الامساك او كسل في حركة الأمعاء، و لا يعلم البعض ان علاجها سهلاً و بسيطاً للغاية، و هو ان تضغط على نقطة محددة من جسدك، و هي نقطة يطلق عليها المعالجون بالابر اسم "بحر الطاقة"، فهي تقع على بعد 3 اصابع اسفل السرة، حددها الان و قم بهذه الخطوات:-
أولاً: تنشق الهواء بعمق قد المستطاع.
ثانياً: اضغط على تلك المنطقة حتى تشعر بالرغبة بالذهاب للحمام ، و قد يستغرق ذلك من 10 ثواني - 3 دقائق. حيث اثبتت دراسات حديثة ان الضغط على تلك المنطقة، يساعد جسمك على التخلص من النفايات و المواد السامة ، لأنه يعمل على تنشيط امعائكو التخلص من الغازات و تسهيل عملية الهضم بالاضافة للتخلص من التشنجات.
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