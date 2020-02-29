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عدن - ياسمين التهامي - مقتل عريس بطلق ناري قبل أسبوع من زفافه ..."لن تصدق السبب"

قتل مجهول عريسا بطلق ناري قبل أسبوع من زفافه في منطقة “الزراية” بـ” بيضاء برج” أحد بلديات ولاية سطيف الجزائرية.

جديد اب برس

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وتعود الواقعة عندما قابل القاتل المجنيّ عليه في الظلام الدامس، بالقرب من منزله، وأرداه قتيلا بطلقة نارية من الخلف.

ويذكر أن الضحية يحضر لحفل زفافه الأسبوع المقبل، حيث اقتنى كل المستلزمات، بما فيها لحم الوليمة، لكنها استعملت في مأتمه.

وتوقع سكان المنطقة أن يكون الجاني لصاً حاول سرقة الماشية، أو سيارة الضحية لكنّه تفاجأ بخروج الضحية من منزله.