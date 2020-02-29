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عدن - ياسمين التهامي - السبت 29-02-2020? - آخر تحديث السبت 29-2-2020? في صورة أذهلت العالم...لن تصدق مافعلة طلاب يمنيين في هذه المدينة الصينية الموبوءة بفيروس كورونا ..."شاهد" شارك العديد من الشباب اليمنيين في أنشطة مكافحة فيروس كورونا في الصين كمتطوعين. وبالرغم من المخاطر المتصاعدة من امكانية الاصابة بفيروس "كارونا " بادر الشباب اليمني الى التطوع في حملة للمكافحة في اصرار يعكس روح المقاومة والايثار التي طالما مثلت جزء من الشخصية اليمنية . جديد اب برس Advertisements

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