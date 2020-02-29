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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الجيش الوطني يصدر قبل قليل بيان الهزيمة ويكشف أسباب سقوط مديرية الغيل بيد الحوثيين ..."بيان"

أقر الجيش اليمني، اليوم السبت، بسيطرة مسلحي الحوثي على مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف شمالي اليمن. وقال “مصدر عسكري” إن قوات المنطقة العسكرية السادسة، فرضت حصارا على عدد من مسلحي جماعة الحوثي المتمردة، في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وفق ما نقل موقع الجيش “26 سبتمبر”. جديد اب برس Advertisements وأضاف الجيش أن تلك الخلايا التخريبية حاولت الاعتداء على نقاط عسكرية وأمنية، والقيام بأعمال فوضوية للإخلال بالأمن داخل المجمع التابع للمديرية. ومنذ أسابيع تشهد الجوف معارك طاحنة جراء هجوم كبير للحوثيين، انتهى بدخول مسلحي الجماعة إلى مركز مديرية الغيل غربي المحافظة الحدودية مع السعودية

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