شكرا لقرائتكم خبر عن #تعــــــــز : وقفه إحتجاجيه لموظفي هيئة مستشفى الثورة العام للتنديد لكل أعمال التحريض والأعتداءات المتكررة على الكوادر الطبيه والفنية والادارية. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقفه إحتجاجيه لموظفي هيئة مستشفى الثورة العام للتنديد لكل أعمال التحريض والأعتداءات المتكررة على الكوادر الطبيه والفنية والادارية.

#إعلام هيئة مستشفى الثورة العام

أقام موظفي هيئة مستشفى الثورة العام بتعز اليوم السبت الموافق ٢٩-٢-٢٠٢٠م وفقة إحتجاجية وذلك للتنديد لكل أعمال التحريض والأعتداءات المتكررة على الكوادر الطبيه والفنية والادارية من قبل أفراد و جماعات و أطراف داخلية وخارجية محسوبة على احزاب سياسه تهدف إلى خلق وتغذية الصراعات بين الكوادر العامله وإعاقة سير العمل الطبي والمهني بداخل الهيئة وتشوية سمعتها وذلك لتحقيق أغراض حزبية ومصالح فردية ضيقه.

جديد اب برس

Advertisements

كما أدان المحتجون حملات التشوية الممنهجة التي تطال القائم بأعمال رئيس الهيئة وبعض القيادات الإداريه التي تعمل بصمت وتقوم بواجبها الوطني حتي تستمر الهيئة بتقديم خدماتها المجانية كونها المرجع الوحيد للموطنين والمرضى البسطاء من أبناء المدينة المحاصرة الذين ليس لديهم القدرة على العلاج بالمستشفيات الخاصه.

كما عبر المحتجون عن أستنكارهم للصمت الرهيب من قبل قيادات السلطه المحليه المدنية و العسكرية لكل مايحدث بداخل الهيئة من أعمال شغب وتحريض وتشوية دون القيام بواجبهم ودورهم الوطني .

وطالب المحتجون في بيانً لهم السلطة المحلية متمثله بالأخ/ محافظ المحافظة والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة بمحاسبة كل المتورطين بأعمال الشغب والتحريض والتشوية سواءً من داخل الهيئة أو من خارجها وكذلك إعادة انتخاب ممثلي النقابات وفق القوانين المنظمه لذلك بالإضافة إلى سرعة إعادة الكوادر الإدارية التي تم التحريض و الإعتداء عليها وتوفير الحماية اللازمه لهم .