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عدن - ياسمين التهامي - وزير الصحة يفجر مفاجأة ويكشف عن معلومات مهمة تتعلق بفيروس كورونا في اليمن.. التفاصيل

كشف وزير الصحة العامة والسكان د. طه المتوكل عن حقيقة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال الوزير المتوكل “لم تسجل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا في #اليمن” جديد اب برس Advertisements حيث حذر المتوكل دولة الإمارات #الأمارات المسؤولية الكاملة في حال ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن نتيجة نقلها المشتبه إصابتهم بالفيروس من الأمارات لليمن وأوضح المتوكل إلى أن الامارات قتلت أبناء الشعب اليمني بشكل مباشر من خلال طائراتها واليوم تسعى لقتلهم من خلال نقل الأوبئة والأمراض

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