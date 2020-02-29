شبكة النماء بوادي حضرموت تعقد لقاءها الدوري للمنظمات الأعضاء بـ"سيئون"

نظمت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، بوادي حضرموت، لقاءها الدوري للمؤسسات والجمعيات الأعضاء، صباح اليوم السبت، بقاعة المركز الاجتماعي لتنمية المرأة والطفل بسيئون.

وفي الملتقى ثمن مدير عام مكتب شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بوادي حضرموت، مبارك يسلم بن شهاب المؤسسات والجمعيات الأعضاء على حضورهم وجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع، ناقلًا لهم إشادة وشكر المكتب الرئيس للشبكة بالجمهورية للأعضاء بمكتب وادي حضرموت.

كما شكر الجمعيات والمؤسسات الفاعلة خلال العام 2019م وذلك من خلال التقارير المرفوعة للمكتب.. داعيًا المنظمات الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد خلال هذا العام، كما حثهم على سرعة تجديد التصريح للعام 2020م، وتجديد العضوية بمكتب الشبكة.

وتحدث الأستاذ / محمد بلقصير رئيس جمعية سواعد للتنمية عن تجربة الجمعية في مشروع استثماري عن (زراعة الخيار). مشيرا إلى أن هذه التجربة تهدف "إلى تأهيل وتمكين الشباب الخريجين من الكليات والمعاهد الزراعية للعمل في تخصصاتهم وزراعة خضروات صحية غير مضرة للانسان، وخالية تماماً من المبيدات السامة وكذلك إمكانية انتاج كثير ومربح في رقعة صغيرة من الارض".

من جهته، قدم المحاسب وليد ديان، دورة مختصرة عن الرقابة الداخلية في الجمعيات الخيرية، ودور الإدارة فيها، وتطرق إلى مفوم الرقابة، وأهداف الرقابة وبيئة الرقابة، ودور الإدارة، وطرق تقييم نظام الرقابة الداخلية (نموذج مانجو).

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وكان الأمين العام المساعد لشبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية بالمركز الرئيسي سالم الحداد، قد تحدث عن دور المكتب بالوادي وتفاعلة وحصولة على تكريم من المكتب الرئيسي وذلك لنشاطة المتميز مع أعضائه.

وأشار الحداد إلى المشاريع التي ادرجت ضمن خطة الشبكة لعام 2020م والتي سيكون لمكتب الوادي نصيب منها.

واستعرض علي عاشور بامعبد مسؤول العلاقات والمشاريع بمكتب الشبكة بوادي حضرموت، التقرير الختامي للشبكة والذي رفع من المؤسسات والجمعيات الأعضاء في نهاية العام2019م.

واستمع للملاحظات والمقترحات عليه وكيفية التغلب عليها مستقبلا...