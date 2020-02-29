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ذمار.. الحوثيون يستغلون التهدئة لتجنيد الشباب والأطفال بالمحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

ذمار.. الحوثيون يستغلون التهدئة لتجنيد الشباب والأطفال بالمحافظة

ذمار - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي، تجنيد المئات من شباب محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء؛ لرفد جبهاتها المتهالكة أمام ضربات أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

 

وفي هذا الصدد، أعلنت مليشيا الحوثي، أمس الأول الخميس، عن تخرج كتائب ما أسمتها بـ"التدخل السريع والمهام الخاصة" من المليشيات التابعة لها.

 

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حيث نشرت المليشيا صورًا لكتائبها، وهي تجوب شوارع المدينة كاستعراض لها، لمحاولة التغطية على خسائرها الفادحة في جبهات نهم والجوف، ومحاولة رفع المعنويات بين صفوف اتباعها.

 

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي صعدت مؤخرًا من وتيرة تجنيد الشباب والاطفال بالمحافظة، كان أخرها تجنيد عشرات الشباب ذوي الوجوه السمراء من فئه (المهمشين) وإخضاعهم لدورات ثقافية عنصرية؛ تمهيدًا للزج بهم في جبهات القتال.

 

وشهدت المحافظة مؤخرًا اختفاء كبير لعدد من الأطفال دون سن 15؛ بشكل ملحوظ، حيث تقوم المليشيا بالتغرير عليهم والذهاب بهم إلى الجبهات.

 

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