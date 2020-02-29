شاهد .. المقاومة الجنوبية توقف ضخ المشتقات النفطية للعيسي في مصافي عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

تحركت قوة من المقاومة الجنوبية بقيادة عبدالناصر البعوة ابوهمام، اليوم السبت، لإيقاف ضخ المشتقات النفطية التابعة لرجل الأعمال والمسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد العيسي في مصافي عدن .



وقال البعوة في تصريح صحفي، أن هذا التحرك جاء لكون هذه المشتقات النفطية لا تخدم المواطن وكذا لكسر إحتكار العيسي لضخ المشتقات النفطية .. مؤكداً أن المقاومة الجنوبية ترحب بأي تحرك يخدم صالح المواطن .

Advertisements

ودعا البعوة في تصريحه الرئيس عبدربه منصور هادي، والمجلس الإنتقالي الجنوبي إلى إحترام هذه التحركات .. مؤكداً أن المقاومة الجنوبية لن تسمح بما اسماها "العنجهية" بعد اليوم .

وسخر البعوة من القرارات التي يصدرها وزير النقل، صالح الجبواني .. مستغرباً كيف يصدر الجبواني قرارات وهو متواجد في الخارج .

وتعليقاً على ذلك، قال السياسي، علي بافقير، على حسابه في تويتر، "لم يعد للجنوبيين إلا العمل بالمثل، وفرض واقع جديد مغاير أمام عصابات صنعاء والإخوان والمتنفذين التي تستخدم المشتقات النفطية والكهرباء وإسقاط العملة لتركيعنا في عدن وحضرموت وشبوة، من أعلى سلطة في ما يسمى شرعية تجمع ما بين المتردية والنطيحة".