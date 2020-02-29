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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أربعة من قناصة الحوثي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
أعلنت القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، مصرع أربعة قناصة من مليشيا الحوثي، خلال أقل من 24 في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية في القوات الحكومية أن وحدة خاصة تمكنت من قتل أربعة قناصة بعد 24 ساعة على تمركزهم في مواقعهم بين مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة.
وذكرت المصادر العسكرية، أن مليشيا الحوثي استحدثت مواقع جديدة، ونصبت عددا من قناصتها لاستهداف القوات الحكومية، لكن وحدة رصد خاصة تمكنت من أربعة منهم، وأردتهم قتلى.
وأظهرت مشاهد، وثّقتها القوات الحكومية، لحظة مصرع القناصة الحوثيين، وتحركات بقايا جيوب الميليشيات المتسللة من بين المزارع.
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