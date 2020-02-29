شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تسقط طائرة حوثية مسيرة في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 الجوف - الخليج 365 تمكنت القوات الحكومية، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمليشيات الانقلابية في محافظة الجوف.

Advertisements وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش أسقطت الطائرة الحوثية المسيرة أثناء تحليقها في سماء مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وتعد الطائرة الثالثة التي تم إسقاطها خلال أيام في المحافظة.

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