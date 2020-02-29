مليشيا الحوثي توقف تعليم القرآن في عدد من مدارس التحفيظ في إب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 إب - الخليج 365 منعت مليشيا الحوثي الإنقلابية تعليم القران الكريم في عدد من مدارس التحفيظ بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بمختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من خمسة سنوات.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي منعت التدريس بإحدى البلدات بمدارس تحفيظ القران الكريم بمديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب. Advertisements وأضافت المصادر أن المتحوث "عبده صالح البحش" مشرف المليشيا الحوثية بمربع "كحلان" بمديرية الرضمة أبلغ معلمات تحفيظ القران الكريم بقرية "ذي اعلال" بمنع التدريس . وبحسب المصادر التي أفادت أن القيادي المتحوث "البحش" أرسل اليوم لمدرسات التحفيظ عارضا عليهن الاستمرار في التدريس لكن من ملازم الحوثيين وتدريس ما يطلب منهن عبر قيادات حوثية. وأستنكر أبناء الرضمة اقتحام مدارس التحفيظ وتعامل القيادي المتحوث "البحش" واعتبروها تصرفات خارجة عن القيم والأعراف اليمينة محملين إياه تبعات تلك التصرفات والإنتهاكات.

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