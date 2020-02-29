المهرة .. مكتب الصحة ينفي وجود أي إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نفى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ما نشره ناشطون عبر شبكات التواصل الإجتماعب عن وجود إصابة بفيروس كورونا بمحافظة المهرة.



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وأكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور، عوض مبارك سعد، بأنه لا توجد أي حالة اشتباه بمرض كورونا في مستشفي الغيضة المركزي ولا في أي مديرية من مديريات المحافظة.

ودعا سعد، بحسب ما نشره مركز المهرة الإعلامي على حسابه في الفيسبوك، كافة المواطنين عدم التخوف من الشائعات التي تنشر على شبكات التواصل الأجتماعي حول اكتشاف حالة اشتباه کورونا بالمحافظة والأعتماد على التقارير والبيانات التي تصدر من مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ووزارة الصحة والسكان ، مهیباً بضرورة التأكد من الأخبار قبل نشرها وعدم بث مثل هذه الشائعات التي تسبب للناس الخوف والهلع.

واوضح سعـد، أن مكتب الصحة والسكان بالمحافظة قام بأتخاذ الإجراءات والتدابير الأحترازية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتزويدها بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتجهيز فرق أستجابة والعمل على تخصيص مكان للحجر الصحى للحالات المصابة والمشتبه بها