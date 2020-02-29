بماذا وجه بن عزيز في إجتماع قيادة العمليات المشتركة ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

مأرب - الخليج 365

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن، صغير بن عزيز، اليوم السبت، على مواصلة الجهود التي مضت بها قيادة العمليات المشتركة فيما يخص الإعداد القتالي والمعنوي في مسرح العمليات القتالية ورفد الجبهات والقوات المسلحة بالقوة البشرية بمختلف التخصصات .



جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت، اجتماعا لقيادة العمليات المشتركة لمناقشة مستجدات الأوضاع والاطلاع على مسرح العمليات في مختلف الاتجاهات الاستراتيجية والمحاور العملياتية والقتالية.

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ووجه بن عزيز بحسب ما أوردت وكالة سبأ، بتقديم الافكار والرؤى العملية لرفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج تدريبية في جميع الوحدات القتالية المشكلة على أسس ومعيار وطني وفقا لقانون الجيش، مؤكداً على الاهتمام بالجرحى وأسر الشهداء.

وقال "ان العمليات المشتركة ستظل تعمل وفقاً للاهداف التي من أجلها شكلت وسنعمل جميعا وفق دوائر وزارة الدفاع والعمل المؤسسي وسنمضي بنفس الروح القتالية الصادقة تحت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة على المسؤولية الملقاة على عاتق القوات المسلحة في هذا الظرف غير الاعتيادي وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وتحمل المسئوليات.. مُثمناً الجهود المبذولة من قيادة تحالف دعم الشرعية وخصوصا قيادة القوات المشتركة على دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن واستعادة ما تبقى من أراضيه تحت سيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

من جانبه اكد رئيس أركان العمليات المشتركة اللواء الركن محسن الداعري على مواصلة الجهود الحثيثة من أجل الارتقاء بالعمليات المشتركة وتنفيذ توجيهات قيادة وزارة الدفاع.