شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً .. الشرعية تكشف حقيقة إسقاط مركز مديرية الغيل في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

الخليج 365 - الجوف

كشف مصدر عسكري حقيقة إسقاط مركز مديرية الغيل في محافظة الجوف بيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



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وقال المصدر بحسب وكالة سبأ الرسمية، أن الجيش الوطني تمكن من القضاء على خلايا نائمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بعد ان حاولت تفجير الوضع في مركز مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وذكر المصدر أن الجيش الوطني فرض طوقا محكما على مركز المديرية اعقب ذلك اشتباكات عنيفة تمكن خلالها من القضاء على تلك الخلايا وتطهير مركز المديرية.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن سقوط مركز مديرية الغيل بيد الميليشيات الإنقلابية عقب مواجهات عنيفة شهدتها المدينة .