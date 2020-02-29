بالصور.. الآلاف من أبناء صبر يعلنون استعدادهم التام لدعم الجيش لاستكمال تحرير تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

تعز - الخليج 365

دشنت لجنة الدعم والإسناد للجيش الوطني لاستكمال تحرير محافظة تعز صباح اليوم مهرجانا في صبر لدعم واسناد الجيش الوطني لمواجهة الميليشيا الحوثية وفك الحصار عن المدينة وتحرير ماتبقى من مديريات المحافظة.



وفي المهرجان الذي احتشد فيه الالاف من أبناء صبر، تلبية للنداء الذي اعلنته لجنة دعم واسناد الجيش الوطني بقيادة الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة رئيس لجنة اسناد ودعم الجيش الوطني، مرددين الهتافات المؤيدة لدعم الجيش الوطني وسرعة تحرير المحافظة ووقوفهم مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاستاذ نبيل شمسان محافظ المحافظة.

وفي المهرجان القى الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز رئيس لجنة دعم واسناد الجيش الوطني أكد فيها أن أبناء صبر هم السباقون في التصدي للمليشيات الانقلابية، وانهم من اوائل من ضحوا من اجل الوطن وهم السباقون مع الاصطفاف الوطني تحت راية الشرعية بقيادة المشير عبده ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وهم السباقون ايضا لتلبيةالنداء في دعم واسناد الجيش الوطني من أجل دحر الميليشيات الانقلابية من المحافظة وفك الحصار عنها.

وجدد الشيخ جامل العهد والوفاء للشهداء الابرار الذين ضحو بأرواحهم الزكية في سبيل الدفاع عن والوطن من تلك المليشيات الانقلابية، والوفاء للجرحى الذين جرحوا، في ميادين العزة والشرف وهم يدافعون عن كرامة هذه المحافظة مؤكدا المضي على دربهم والوفاء مع تلك التضحيات الجسيمة حتى تحقيق النصر.

كما جدد العهد والولاء والوفاء لفخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن ، بأن تعز وأبنائها الشرفاء سيظلون صامدين أقوياء متماسكين، ضد عصابة الحوثي الكهنوتية حتى تحرير الوطن باكمله واستعادة الشرعية واقامة الدولة المدنية الاتحادية وتحقيق حلم اليمنين في اقامة الدولة العادلة دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وأشاد جامل بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في الوقوف الى جانب اخوانهم في اليمن للقضاء على تلك الميليشيا الحوثية الإيرانية، مضيفا نشد علي أيديهم خصوصا في الوقت الراهن لاستكمال تحرير ماتبقى من محافظة تعز وفك الحصار وتحرير الوطن .

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كما اعلن بأن لجنة الاسناد والدعم ستشمل كل مديريات المحافظة تلبية لنداء الواجب في استكمال التحرير خصوصا في هذه المرحلة الحرجة والذي لايمكن ان نحقق نصرا الا بتكاتف الجميع وتوحيد الكلمة وترك المناكفات والوقوف صفا واحدا مع جيشنا الوطني دعما واسنادا لتحرير المحافظة ودحر الميليشيا الحوثية منها الى غير رجعة.

ومن جانبة ألقى العميد عبدالعزيز المجيدي ، اركان حرب محور تعز كلمة الجيش الوطني قال فيها : " أن الجيش الوطني سيظل مدافعا عن اليمن والجمهورية واهداف الثورة، مشيراً بأن الجيش الوطني في تعز بفضل سواعد ابطاله العظماء حقق انتصارات عظيمة في مختلف الجبهات وتصدى لأعنف الهجمات رغم قلة الإمكانات ومازال صامدا مدافعا عن المحافظة رغم كل المؤامرات.

واشاد المجيدي بابناء صبر قائلا " نحن في تعز نستمد حريتنا وشموخنا من شموخ هذا الجبل الصامد جبل صبر وابنائه الأوفياء ونجدد العهد للشهداء والجرحى ونعتبرهم شمعة مضيئة وأننا على دربهم سائرون "

وعبر المحتشدين من ابناء صبر عن استجابتهم المطلقة للجنة الدعم والإسناد للجيش الوطني ، معلنين استعدادهم وجهوزيتهم التامة لدعم الجيش الوطني بالمال والرجال وكل مايطلب منهم والوقوف صفا واحد نحو استكمال التحرير.