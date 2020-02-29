قصف حوثي يتجدد على الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية إستهداف القرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة .

Advertisements وقالت مصادر محلية في الجبلية إن المليشيات قصفت القرى المأهولة بالسكان بقذائف الهاون وقذائف B10 ،كما إستهدفت بالأسلحة المتوسطة منازل المواطنين ومزارعهم . يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية بالحديدة

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