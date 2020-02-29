تقرير حديث يكشف إحصائية 1800 يوم من العدوان على اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أن تحالف العدوان على اليمن قتل وأصاب 42،505 مدنيا، ودمر 466،973 منشأة خدمية منذ الـ26 مارس 2015 وحتى اليوم.

وأوضح المركز في تقرير صادر عنه، بمناسبة مرور 1800 يوم من العدوان، أن إجمالي الشهداء من المدنيين بلغَ 16,593 شهيداً، فيما بَلغ عدد الجرحى 25,912 جريحاً، ليصل إجمالي الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين إلى 42،505 شهداء وجرحى.

وأضاف التقرير أن من بين الشهداء 3،718 شهيداً من الأطفال، و3،927 جريحاً من الفئة عينها، فيما بلغت حصيلة الشهداء بين النساء 2،352 شهيدة، أما الجرحى فوصل العدد إلى 2،713 جريحة، أما فئةُ الرجال فبلغت حصيلة الشهداء 10،523 شهيداً، وعدد الجرحى 19،272 جريحاً.

وكشف التقرير أن العدوان الغاشم قصف ودمر 15 مطاراً، و16 مرافئا وميناء، و1،917 منشاة حكومية، و517 شبكة ومحطة اتصال، و1،968 خزان وشبكة مياه، و3،731 طريقاً وجسراً في مختلف محافظات الجمهورية.

Advertisements

وبين المركز أن العدوان دمر 6،321 وسيلة نقل، و393 مزرعة دجاج ومواشي، و728 شاحنة غذاء، و10،795منشاة تجارية، و454 قرب صيد، و665 سوقاً، و 286 ناقلة وقود، و387 محطة وقود، و863 مخزن اغذية، و349 مصنعا، خلال الفترة عينها.

كما بينت إحصائية المركز أن تحالف العدوان الغاشم دمر8،460 بنية تحتية، و21،241 منشأة اقتصادية، و466،973منشأة خدمية، و173 منشاة جامعية، و46 منشأة إعلامية، و385 مستشفى ومرفقاً صحياً 6،398حقلا زراعيا، و129 منشاة رياضية، و1،330 مسجداً، و1،068مدرسة ومركزاً تعليمياً، و354 منشأة سياحية، و241 موقعاً أثرياَ.

يشار إلى أن العدوان السعودي الأمريكي الغاشم بدأ شنَّ غاراته الإجرامية على الشعب اليمني يوم الـ26 مارس 2015، مرتكباً مئات المجازر بحق الأطفال والنساء في جرائم حرب غير مسبوقة وبتؤاطؤٍ دولي وأممي.