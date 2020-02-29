شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ضابط كبير في الاستخبارات القطرية يكشف عن مفاجاة مزلزية وقطر ستطلق رصاصة في صدر شيطان العرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي، و الذي كشف في حلقة من حلقات ما خفي أعظم عن فضائح الإمارات و البحرين و السعودية ودورهم في تنفيذ إنقلاب فاشل على دولة قطر، كان له دور كبير في كشف خيوطه عندما كان في جهاز المخابرات.

قال في تغريدة له على صفحته على موقع تويتر إن دولة قطر ستطلق رصاصة على قلب شيطان العرب، وهو اللقب الخاص بولي عهد أبوظبي الشيطان بن زايد.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

في غاية الخطوره... "فيصل القاسم" يفجر مفاجئ مدويه! روسيا تواجه كارثة حقيقية ومرعبة في سوريا والقادم أسوأ وأعظم (شاهد)

في غاية الخطوره.. فيروس جديد يهدد الدول المكتفية ذاتيا من هذا المنتج "واليمن" في صدارتها- تفاصيل مرعبه

عاجل بالفيديو : قوة عسكرية ضاربة باحدث الآليات والاسلحة تتوجه الى جبهات القتال المشتعل في الجوف (شاهد وتفاصيل)

مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل .. نفذ أخطر العمليات التي تهدد اليمنيين والمملكة (الاسم)

مصادر : تكشف عن توحيد البنك المركزي في العاصمةصنعاء وبنك عدن هذا الإسبوع ومصير العملة الوطنية الجديدة في الشمال

عاجل وفي غاية الخطورة : انفجار عنيف يهز ميناء محافظة المهرة يخلف قتلى وجرحى تابعين للتحالف العربي

وردنا الان : مصير السفير احمد علي عبدالله صالح في قرارات مجلس الأمن الجديدة (تفاصيل)

وردنا الان : تفاصيل أولية للمواجهات العنيفة التي اندلعت فجر اليوم بين قوات المجلس الانتقالي والجيش الوطني وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز

اغرب حالة مرضية..امرأة تتبول ولكنها لا تخرج البول بل يخرج منها هذه المادة المحرمة شرعا ( لن تصدق ماذا يخرج عندما تتبول هذه المرأة )

Advertisements

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

عاجل في غاية الخطورة : دولة عربية ستختفي من الوجود خلال 8 اشهر فقط ..تعرف على هذه الدولة وما السبب الذي سيؤدي لاختفائها من خارطة العالم

وردنا الان : القبض على 10 يمنيين في السعودية في تهمة خطيرة

شاهد بالفيديو أسد يباغت لبؤة شابة وعذراء ويهاجم عليها بينما كانت نائمة .. شاهد كيف تصرفت اللبؤة الشريفة .. هل حافظت على عذريتها؟

تطورات خطيرة في المهرة مهاجمة قوات الجيش وقتل عدد من الجنود واعتصام القبائل يتبرأ ويكشف الجاني هل يقود -باكريت- تمردا على ”الشرعية“ في المحافظة تفاصيل

وحسب التغريدة التي لسعها الدبور ونشرت بالامس الجمعة، قال شاهين السليطي ما نصه: “غداً السبت 29/فبراير ستطلق قطر رصاصة في صدر #شيطان_العرب وتابعيه من دول الحصار المارقة بمناسبة نجاح وساطتها بين امريكا وحركة طالبان وتوقيع الاتفاق بين الطرفين في الدوحة بحضور دولي كبير ومهيب متوقع حضور شخصية ( مفاجأة ) كبيرة جدًا جدا جدا”

و قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إن وزير خارجيته “مايك بومبيو”، سيشهد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” الأفغانية في قطر. وقال “ترامب” في بيان، الجمعة: “قريباً، بتوجيهات مني، سيحضر وزير الخارجية مايك بومبيو توقيع اتفاق مع ممثلي حركة طالبان، في حين سيصدر وزير الدفاع مارك إسبر إعلاناً مشتركاً مع حكومة أفغانستان”.

وحض “ترامب”، الشعب الأفغاني على اغتنام الفرصة لمستقبل جديد، وقال: “في النهاية سيتوقف الأمر على شعب أفغانستان ليُحدد مستقبله.. لذا، نحض الشعب الأفغاني على اغتنام هذه الفرصة من أجل السلام ومستقبل جديد لبلده”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “تحرز تقدما كبيرا” بشأن تعهده لإنهاء تدخل البلاد بالحرب في أفغانستان، وإعادة القوات الأمريكية للوطن بعد أكثر من 19 عاما.

وذكر أنه “إذا التزمت طالبان وحكومة أفغانستان بهذه التعهدات، فسيكون لدينا مسارا قويا للتقدم قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان، وإعادة قواتنا إلى الوطن”.

ومن المقرر أن تشهد العاصمة القطرية الدوحة، السبت، توقيع الاتفاق التاريخي للسلام بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان”، بعد أسبوع من صمود الهدنة الجزئية غير المسبوقة في البلاد، التي عاشت ويلات الحرب والدماء لعقدين تقريبا.

وبعد توسّطها لإقامة حوار بين الأطراف المتحاربة، استمر أكثر من عام، تستضيف قطر ممثلين عن 30 دولة ومنظمة دولية، بما فيها ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لجني ثمار عملية دبلوماسية كبيرة بتوقيع اتفاق في الدوحة، من شأنه أن يدفع “البنتاجون” لسحب آلاف الجنود الأمريكان من أفغانستان.