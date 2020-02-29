شكرا لمتابعة خبر عن لاول مرة حمد بن جاسم يخرج عن صمته بشأن قضية هزت الرأي العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، على حكم هيئة محلفين في بريطانيا في القضية بنك "باركليز"، والتي شغلت الرأي العام، خلال الفترة الماضية.

وبرأت هيئة محلفين في بريطانيا، أمس الجمعة، 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك باركليز في لندن، من تهم بأنهم ساعدوا في تحويل رسوم سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة ائتمانية.

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وقال حمد بن جاسم، في بيان إنه "لم يتدخل أو يعلق خلال فترة المحاكمة لتصويب الأخطاء الوقائعية والتفسيرات المضللة" مؤكدًا أنه لم يتم دفع أي عمولات لصالحه وأن اتفاقيات الخدمات الإضافية كانت مشروعة".

كما نشر حمد بن جاسم، سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" جاء فيها: "بعد طول انتظار، وكثير من اللغط والتجني، واحترامًا من طرفي للأصول والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، امتنعت عن التعليق على الاتهامات الباطلة لي في (قضية باركليز بنك) التي لم أكن طرفًا فيها أبدًا، بأنني تقاضيت عمولة (رشوة)".

وتابع قائلًا: "الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمديرين الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصًا منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري".

وكانت وسائل إعلام دول الحصار اتهمت "ابن جاسم" بالتورط في قضية بنك باركليز، حيث طلب حصوله على عمولة شخصية، مقابل دوره في ضخ رؤوس أموال قطرية للبنك، الذي كان على شفا الإفلاس.

ووفقًا لتقاريرهم الإعلامية تعادل العمولة التي طلبها "ابن جاسم" ما حصل عليه صندوق قطر السيادي، وهو مبلغ 322 مليون جنيه استرليني، الأمر الذي نفته هيئة المحلفين البريطانيين .

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات الكبرى، اتهم ثلاثة من مديري البنك التنفيذيين السابقين وهم روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر في 2008، حيث استند مكتب مكافحة جرائم الاحتيالات في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الثلاثة قاموا بالتحايل والتآمر، من أجل دفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ "خدمات استشارية" وهمية، بينما ينفي المتهمون الثلاثة ارتكابهم أي جرم.

الآن بعد صدور الحكم النهائي الذي حكم بالبراءة للمدراء الثلاثة من ارتكاب أي عمل غير قانوني، يتضح للجميع أن كل ما قيل عني من قبل البعض، لم يكن حرصاً منهم على النزاهة بل بغرض تشويه سمعتي، كما تخفي نفوسهم، ولأسباب أعرفها ويعرفها الجميع، وأهمها دفاعي عن بلدي وأميري.