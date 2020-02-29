شكرا لقرائتكم خبر عن اِطلاق سراح نجل الاعلامية رحمة حجيرة من معتقل الحوثي صباح اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 06:14 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اطلقت مليشيات الحوثيين، في العاصمة صنعاء، صباح اليوم السبت، نجم الدين البكاري، نجل الاعلامية اليمنية ،رحمة حجيرة، عقب اختطافه مساء الجمعة. وذكرت حجيرة عبر حسابها بموقع "تويتر": تم الإفراج عن ابني نجم الدين البكاري من شرطة بيت بوس وكر فساد أوسخ مشرفي الحوثي.

وأوضحت حجيرة أنه تم الإفراج عن نجلها نجم وبقى20 معتقل لدى مليشيات الحوثي المتمردة..شاكرة كل من تضامن معها بعد أن أقدمت مليشيات الحوثي على اعتقال نجلها يوم أمس الجمعة. وأضافت قائلة" سيستمر التضامن مع مئات الأمهات والزوجات والأطفال الذين تحترق أكبادهم لفراق أحبتهم وسيحترق بها الحوثي وكل من ساندهم قريباً.

وكانت مليشيات الحوثيين قد اقدمت امس الجمعة على اختطاف نجم الدين البكاري مع عدد من الشباب من احد شوارع العاصمة واودعتهم في سجن بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

