شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات حوثية كبيرة في طريقها قادمة من عمران ومتجهه نحو حزم الجوف لحسم المعركة ..اين سلاح الجو ؟! لماذا لا يتم قطع طريق وصل هذه التعزيزات ؟!"خريطة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 06:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر محلية عن تحريك المليشيا الحوثية تعزيزات عسكرية كبيرة من مديرية حرف سفيان والتابعة لمحافظة عمران . وقالت المصادر " اليوم السبت أن الحوثيبن قاموا بتجهيز العديد من العناصر التابعة لهم في مديرية حرف سفيان ذات الأغلبية الحوثية والمجاورة لمديرية المطمة بمحافظة الجوف . Advertisements وأضافت المصادر أن تحركات الحوثيين تهدف لمحاولتهم السيطرة على مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف والمطمة بعد أن وصلت عناصر الحوثيين الى أطراف مديرية الغيل. وأكدت المصادر عن تعرض الجيش الوطني للخيانه من قبل عناصر حوثية تابعة لقبائل من آل الشريف وغيرهم من الجوف والمرتبطة بالمليشيا وتمثل حاضنة محليه له



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