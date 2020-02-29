شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقوم بتحرك واجراء عاجل وغير معلن تخوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد..والبداية من وزارة التربية والتعليم بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 06:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

علمت مصادر محلية ان وزارة التربية بصنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثي، اصدرت توجيهات عاجلة بسرعة اتمام السنة الدراسية الحالية خوفا من تفشي فيروس كورونا في البلاد. Advertisements وقالت المصادر إن وزارة التربية وجهة بإجراء الاختبارات النهائية لهذا الترم في نهاية شهر مارس القادم. الجدير ان مصدر طبي في صنعاء اكد في وقت سابق تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد. وقال المصدر إن المصاب موظف دولي يعمل في منظمة تابعة للأمم المتحدة.. مضيفا أن المصاب وصل قبل أيام عبر مطار صنعاء وثبت بأنه حامل للفيروس، بعد اختلاطه بعدد من المسؤولين والعاملين في المنظمات بصنعاء.اما بشكل رسمي فقد اعلنت وزارة الصحة في صنعاء عن خلو مناطقها من فيروس كورونا حتى الآن.



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