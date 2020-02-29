شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : قبائل الصبيحة تحاصر مقر اللواء الخامس التابع ل الانتقالي الجنوبي بعد دحر عناصر الحزام الامني من المباني والمؤسسات الحكومية وعدة مواقع ونقاط كانت تسيطر عليها في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/29 الساعة 06:25 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

امتدت الاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت، بعد عصر اليوم، في محافظة لحج، من أمام مقر اللواء الخامس جنوبي مدينة الحوطة، إلى عدد من المواقع التابعة لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً، على امتداد المدينة والمناطق المحيطة بها.

وافاد مراسل "أحداث نت " بأن قبائل الصبيحة تمكنوا من دحر عناصر الحزام الأمني من مبنى محافظة لحج والسجن المركزي والعديد من المواقع والنقاط المسلحة لتلك العناصر ..

وأضاف أن مجاميع مسلحة من قبائل الصبيحة دخلت قبل قليل مكتب الصحة بمدينة الحوطة الذي كانت تتمركز فيه عناصر تابعة للحزام الأمني وتطلق منه النار على منازل المواطنين بين الحينة والأخرى.

وكان "أحداث نت " قد انفرد قبل نحو ساعتين، بنشر خبر حول الاشتباكات العنيفة بين قبائل الصبيحة والحزام الأمني في محافظة لحج، وهذا نصه :

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ذكرت مصادر محلية في محافظة لحج ، أن اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل، بين قبائل الصبيحة والحزام الأمني التابع للامارات، بالمحافظة.

وأوضحت المصادر لـ " أحداث نت " أن الاشتباكات المسلحة اندلعت بعد رفض قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج ، منع عناصرها من مواصلة اقتحام منازل مواطنين بالمحافظة على خلفية معارضتهم لسياسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وإطلاق المختطفين من أبناء الصبيحة .

وأكدت المصادر أن قبائل الصبيحة ما تزال تتوافد نحو مقر اللواء الخامس التابع لقوات الحزام الأمني، جنوبي مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج ، لتعزيز أبنائها الذين يشتبكون مع الحزام الأمني في الأثناء.

ولم تستبعد المصادر سقوط اللواء الخامس بيد القبائل ، خاصة بعد التوافد الكبير لقبائل الصبيحة إلى محيطه وفرضه طوقا عليه من مختلف الجهات.



