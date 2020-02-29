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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رويترز تفاجى العالم وتعلن الان عن خبر كارثي بخصوص مرض كورونا

جديد اب برس Advertisements span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; font-weight: 900; -webkit-text-size-adjust: 100%;">أعلنت السلطات الإيطالية وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي. span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 21px; font-weight: 900; -webkit-text-size-adjust: 100%;">أعلنت السلطات الإيطالية وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي.

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