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عدن - ياسمين التهامي - حدث في المملكة.. القبض على عريس ليلة دخلته لهذا السبب!

أوقفَ رئيس مركز امن “بني عبيد” بني بمحافظة اربد في الأردن، عريساً مساء الجمعة بسبب إطلاقه عيارات نارية.



وقال مصدر أمني إنّ شجاراً وقع في إحدى صالات الأفراح في اربد بين أهل العريس والعروس وامتد الشجار إلى الشارع العام، وسبقها إطلاق عيارات نارية داخل صالة الأفراح. جديد اب برس Advertisements وأكد المصدر ان الأجهزة الأمنية سيطرت على الشجار، وألقت القبض على مطلق العيارات النارية وأوقفت العريس.

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